زلزال إندونيسيا على عمق 12 كيلومترا وقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر

كشف مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن تفاصيل زلزال إندونيسيا والذي ضرب البلاد فجر اليوم، وأفاد المركز أن زلزال إندونيسيا بلغت قوته 5,5 درجة على مقياس ريختر، منوهة إلى أنه وقع في الساعة الواحدة والنصف إلا خمسة دقائق صباح اليوم بتوقيت جرينتش.

وقع زلزال إندونيسيا على بعد 101 كيلو متر من مدينة بالو

ووقع مركز زلزال إندونيسيا على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، فيما لم يتم الإعلان عن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

في السياق، ضرب زلزال اليوم الحدود بين الصين وقرغيزستان، وأوضحت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن الزلزال بلغت قوته 5.6 درجة.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

ووقع مركز الزلزال على الحدود بين الصين وقرغيزستان على مسافة 278 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ألماتا الكازاخستانية على عمق 10 كيلومتر، ويأتي ذلك الزلزال بعد ساعات من زلزال آخر ضرب نفس المنطقة بقوة 5.9 درجة، فيما لم تعلن بعد أية تفاصيل عن عواقب هذه الهزات الأرضية.