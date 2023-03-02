الفنان مصطفى خاطر يتحدث عن التعاون الأول مع «توتا» في مسلسل كشف مستعجل

يواصل الفنان مصطفى خاطر، تصوير مشاهده في مسلسل كشف مستعجل، الذي يشارك من خلاله فى السباق الرمضاني لعام 2023، بالتعاون مع الفنان محمد عبد الرحمن توتا، والذي يعد الظهور الأول للثنائي دراميا، إذ جمعهما المسرح سويا في أكثر من مرة.

وقال الفنان مصطفي خاطر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «دا كان سبب من ضمن أسباب حماسي للعمل، لأني بحب توتا جدا وبحب الشغل معاه، ورغم أننا اشتغلنا مسرح كتير سوا، إلا أننا لم نقف مع بعض قدام كاميرا قبل كدا».

مصطفي خاطر يتحدث عن كواليس كشف مستعجل

وأضاف مصطفي خاطر بأن الكواليس بينه وبين توتا مختلفة ومميزة للغاية، وخاصة أنهما يقدمان من خلال مسلسل كشف مستعجل كوميديا الموقف، فضلا عن أن الأحداث في المسلسل ستكون مثيرة للغاية، وخاصة أن الكوميديا من داخل عالم الجريمة.

«خاطر»: سنقدم عملا مختلفا

وكشف خاطر عن أن عبد الرحمن توتا وقع أولا على العمل منذ البداية، وبعدها انضميت «وقتها كلمنا بعض طبعا، وكنت فرحان أننا نعمل شغل سوا، وحمسنا بعض احنا الإتنين جدا، وأننا هنقدم شغل مختلف».

يذكر أن مسلسل كشف مستعجل، يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا، ومصطفي خاطر، وهنادى مهنا، ومحمد لطفي، ومحمد على رزق، وعدد أخر من الفنانين، ومن إخراج شادى الرملى .