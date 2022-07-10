مسرحية «عائلة تس» لـ مصطفى خاطر من جديد في السعودية

يسافر صناع مسرحية «عائلة تس»، لعرضها بموسم الرياض لمدة 3 أيام في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، وتعد هذه المرة هي الثالثة للمسرحية التي يتم عرضها بالسعودية، حيث تم عرضها من قبل بموسم الرياض وموسم جدة.

وأعربت المنتجة آلاء الغزالي، عن سعادتها البالغة بعرض المسرحية بالمملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، موضحة أن هذا الأمر لم يأت إلا بعد نجاح العرض وتحقيقه صدى واسعا هناك، لافتة إلى أن هذا الأمر حمّلها المسئولية بشكل أكبر تجاه العروض المقبلة.

أبطال مسرحية عائلة تس

مسرحية «عائلة تس»، من بطولة عدد من نجوم الكوميديا منهم بيومى فؤاد ومصطفي خاطرو وشيماء سيف ومحمد سلام وأوس أوس وسليمان عيد ومصطفى البنا الشهير بـ سعفان ودانا حلبى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإنتاج آلاء الغزالى، وإخراج أوتاكا.

أحداث مسرحية عائلة تس

تتناول المسرحية قصة عائلة مكونة من الأب بيومي فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، هم: مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعا للمياه الغازية باسم «تس كولا»، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية الأب الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وبين أبنائه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضى، وشهدت إقبالاً جماهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصري في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة