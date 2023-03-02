ختام فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بمعاهد الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» للقيمة الأولى من قيم المبادرة للفصل الدراسي الثاني حيث تم تناول قيمة الانتماء وهو عنوان الأسبوع الأول والثاني والثالث للمبادرة طبقاً للجدول الوارد من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية والرياضية وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية باشراف ومتابعة من شيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين .

أضاف: «كما تضمنت فقرات الإذاعة المعهدية على مدار ثلاثة أسابيع بكافة المعاهد مفاهيم الانتماء وأنواعه وصوره ، كما قام منسقو الإدارات التعليمية بتوجية الدعوة لرجال الوعظ، والأوقاف للمشاركة في عقد ندوات بمقر المعاهد لشرح قيمة الانتماء ومعانيه».

تابع: «كما قام بعض الطلاب في إدارتي العاشر من رمضان ، أبوكبير، بتمثيل فقرات مسرحية تعكس معنى الانتماء ، وأهمها الانتماء للوطن وللأزهر الشريف، وفي إدارتي هيهيا أبو حماد قام الطلاب الموهوبون بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول معاني الانتماء ، كما قام بعض الطلاب بترجمة معنى الانتماء إلى اللغة الإنجليزية الفرنسية بإدارتي كفر صقر، وأولاد صقر».

مميزات مبادرة أنا راقي بأخلاقي

وواصل محمد عطية، منسق المبادرة بالمنطقة، أن ما يميز المبادرة للفصل الدراسي الثاني تفاعل الإدارات النائية بشكل ملحوظ، حيث شاركت إدارات الحسينية، وصان الحجر وكذلك منشأة أبو عمر جنبًا إلى جنب مع باقي الإدارات التعليمية بكافة الفعاليات مضيفًا أن كافة المعاهد استعدت لتفعيل القيمة الثانية «الصدق» اعتبارًا من السبت المقبل 4 مارس لمدة 15 يومًا.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدي طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.