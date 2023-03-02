وزير الاتصالات يلتقي مسؤولي كبرى شركات التكنولوجيا لبحث فرص التعاون

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من اللقاءات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية في ختام مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023 المنعقد بمدينة برشلونة في إسبانيا، حيث تناولت اللقاءات تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

التقى الدكتور عمرو طلعت مع جاكلين شيجيلين رئيس خدمات التسويق والمبيعات لحلول الحوسبة السحابية بـ شركة هواوى Huawei ، وتيرى هي الرئيس الإقليمي للشركة بمنطقة شمال أفريقيا، وعدد من قيادات الشركة.

اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات وشركة هواوى

وخلال اللقاء شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى العالمية بهدف توفير حلول من شركة هواوى في مجال التحول الرقمي، ووقع اتفاقية التعاون المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر.

واجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أنطونيو ميسا نائب أول رئيس شركة أوراكل Oracle لشؤون خدمة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما التقى مارسين سمولارسكى كبير مديري المبيعات في شركة ماكس لينير Maxlinear بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من قيادات الشركة، وكذلك عقد لقاءا مع كيفين سيمزر مدير العمليات بشركة تريند ميكرو Trend Micro العالمية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.