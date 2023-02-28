«الصحة» تحذر المقبلين على الزواج: عقوبة تزوير الشهادات الطبية تصل للحبس

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لللمقبلين على الزواج، مشددًا على أن الفحص الطبي في غاية الأهمية، وهدفه الوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل للأطفال في المستقبل.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري ربط شهادات الزواج بمجمع الوثائق الذكية، ليكون الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب به.

تحذير من التلاعب في الشهادات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: لا داع للتلاعب في الشهادة أو تزويرها، لأنها في مصلحتهم، معقبًا: «لاقدر الله في حال إنجاب أطفال يعانون من عيوب خلقية أو تشوهات»، لافتا الى أن عقوبة تزوير الشهادة الصحية تصل إلى السجن 23 سنة وفقا لقانون العقوبات.

توفير جميع الأجهزة المطلوبة

ولفت إلى أن الوحدات الصحية داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج مزودة بكافة الأجهزة، ولا يشترط أن يخضع العروسان للتحاليل سويا في نفس المحافظة أو الوحدة الصحية، ويجوز أن تتم في محافظتين مختلفتين.

نتيجة الفحص تظهر في 14 يوما

ولفت إلى أن نتيجة الفحص الطبي تظهر فى غضون 14 يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات، وصالحة لمدة 6 اشهر، ولن يعمل بالشهادات القديمة مرة أخرى، والشهادات المميكنة هي المعمول بها فى أوراق الزواج، ونتائج التحاليل يطلع عليها كل فرد بمفرده.