محافظ الإسكندرية يكلف بترميم الحفر والمطبات استجابة لشكاوى المواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستمرار في ترميم الحفر والمطبات بالشوارع خاصة بالمناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

ترميم الحفر والمطبات بأحياء الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء في ترميم الحفر والمطبات بأحياء وسط، ومنتزه أول، والعجمي، ومنتزه ثان.

ترميم حفر شوارع رئيسية في 4 أحياء

وأوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال الأيام الماضية تم رصد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بكل حي وتم البدء في 4 من أحياء الإسكندرية، لافتة إلى أنه في حي وسط تم ترميم الحفر في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا وشارع الشهداء بالمنشية، وفي حي منتزه أول تم البدء في ترميم شارع دوران السيوف وشارع رستم باشا خلف قسم منتزه أول.

وعلى الصعيد ذاته تم ترميم الحفر والمطبات في حي العجمي بشارع الهانوفيل الرئيسي وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحي، وفي حي منتزه ثان تم البدء بشارع 8 و 9 متفرعين من شارع 45 نظرًا لكثرة شكاوى الأهالي من وجود حفر ومطبات بها.