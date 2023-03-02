إنشاء 19.9 ألف وحدة سكنية بتكلفة 5.8 مليار جنيه خلال 8 أعوام بالمنيا

أبدت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد وتوجيه البوصلة نحو إنشاء مشروعات تنموية تخدم أهالي الصعيد بينها محافظة المنيا، بهدف رفع مستوى المعيشة، حيث جاءت مسيرة التنمية على كافة الأصعدة وتحسين الخدمات وإنشاء وحدات سكنية جديدة.

توفير سكن ملائم لشباب المنيا

ونالت محافظة المنيا اهتماما كبيرا في مشروعات الإسكان حيث حولت الكثير من المناطق إلى مناطق آمنة بها جميعا الخدمات الأساسية وأهمها المواصلات ووسائل النقل العام والخاص التي أحدثت نقلة نوعية في تلك المناطق، حيث تهدف الدولة المصرية من خلال إقامة تلك المشروعات توفير مسكن ملائم ومناسبل لشباب بتسهيلات غير مسبوقة.

19.9 ألف وحدة سكنية بالمنيا

خلال الفترة من عام 2014 حتى ديسمبر 2022، تم الانتهاء من إنشاء 881 عمارة سكنية في محافظة المنيا بإجمالي 19.9 ألف وحدة سكنية، بإجمالي تكلفة بلغت 5.8 مليار جنيه، أبرزها مشروعات الإسكان في مدينة المنيا الجديدة، وتنفيذ 36 عمارة (دار مصر).

57 مشروع صرف صحي بالمنيا

وشهدت محافظة المنيا، افتتاح 57 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، بإجمالي تكلفة بلغت 3.850 مليار جنيه.

في مشروعات مياه الشرب خلال 8 أعوام 2022 تم إنشاء 591 مشروعا بإجمالي تكلفة 2.249 مليار جنيه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة لمحافظة المنيا

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى محافظة المنيا بصعيد مصر، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.