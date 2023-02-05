نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023.. انتهاء أعمال تقدير الدرجات

يعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 ، الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحسب مسؤول بمديرية التعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

وقال مسؤول رفيع المستوى بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن أعمال تقدير درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا، انتهت بالفعل قبل يومين، وتتم حاليا أعمال إعادة تدقيق ومراجعة الدرجات بمنتهي الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه دون نقص أو زيادة، مشيرا إلى أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

وأضاف أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا، سيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الإقليم بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري، أي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر يوم 9 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح مسؤول التعليم، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023، تأخر بسبب وجود أعداد كبيرة من الطلاب االذي أدوا الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، حيث تجاوز عددهم 100 ألف طالب وطالبة موزعين علي 9 إدارات تعليمية هي من الشمال للجنوب: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، مركز المنيا، أبوقرقاص، ملوي، وأخيرا مركز ديرمواس في أقصى جنوب المنيا.

وستُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا بعد دقائق من اعتمادها حيث يتم رفعها علي الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (من هنا)، وفي نفس الأثناء يتم رفعها على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم (من هنا).