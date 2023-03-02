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أمن الأقصر ينظم حملة للتبرع بالدم

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الخميس 02 مارس 2023
التبرع بالدم

التبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك استمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، خاصة المساهمة في رعاية المرضى.

حملة للتبرع بالدم

من جانبهم، أعرب القائمون على حملة التبرع بالدم، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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بقلم محمد بركات