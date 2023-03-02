وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرص عمل لذوي همم

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الملتقى الاول لتشغيل ذوي الهمم، والذي نظمته مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، لتوفير 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص.

حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

ويأتي الملتقى الذي جرى افتتاحه بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بجوار نادي الشمس، اليوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتماشياً مع خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم، بحسب تصريحات للوزير على هامش الملتقي، وتفقد الوزير الملتقى واستمع إلى المواطنين وطمأنهم على متابعته المستمرة حتى استلامهم فرص العمل، ووجه ذوو الهمم الشكر للوزير على المصداقية في عرض ومتابعة فرص العمل والاهتمام بهم.

وظائف لمختلف المؤهلات الدراسية

وقال بيان صحفي للوزارة اليوم إن فرص العمل تضم مختلف المؤهلات الدراسية وهي مجالات «السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان -خدمات مالية و تجارية»، وذلك على مهن «محاسب – إداري–مدرسين جميع التخصصات – عامل عادي - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزي – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائي - فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربي وإنجليزي – مراقب - أمين صندوق».

ورافق الوزير خلال فعاليات الافتتاح أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات بالوزارة، وهبه أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.