وزير القوى العاملة: نستهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على التفاعل والتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، من أجل تنفيذ الرؤى والأهدف المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة.

وأوضح حسن شحاتة أن الوزارة لديها العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج بهدف الاستمرار في تعزيز علاقات العمل، وضخ عمالة مُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي، مشيدًا بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون لتقديم خدمات التأهيل المهني والتدريب الوظيفي، مشيرا إلى أن هذه المنصة يستفيد منها سوق العمل من خلال دورها في عرض البيانات الخاصة باحتياجات الشباب لسوق العمل ورصد ملامح السوق.

دعم المسار المهني للطلاب

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة أثناء حضوره مساء اليوم الاثنين، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خاص ببرنامج «التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف» بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب من أجل ربط أفضل بسوق العمل، بحضور د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بمصر، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار بناء ودعم اقتصاد المعرفة وربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

75 مركز تدريب ثابت ومتنقل

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة تضع كافة إمكانياتها خاصة في مجال التدريب من أجل التشغيل، تحت أمر أطراف هذا البروتوكول، لدعم المسار المهني للطلاب وتعزيز مهاراتهم، من خلال خطتها التدريبية التي تنفذها من خلال أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «مهنتك مستقبلك».