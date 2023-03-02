عاجل.. الاحتفال بـ10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال بمصر

احتفلت القوات الجوية المصرية، بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة «داسو» الفرنسية، وعدد من كبار مسؤولي السفارة الفرنسية بالقاهرة.

بدأت مراسم الاحتفالية بعرض تقديمي عن القوات الجوية المصرية، وألقى ممثل القوات الجوية المصرية كلمة نقل خلالها التحية والترحيب بالحضور، مشيرا إلى أنّ الاحتفالية تبرز مدى التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي بما يسهم في تعزيز العلاقات.

وألقى ممثل شركة داسو الفرنسية، كلمة، أشار خلالها إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو» الفرنسية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في المرحلة القادمة، مشيدا برجال القوات الجوية المصرية ومدى قدرتهم على استيعاب تكنولوجيا تسليح الطيران المتطورة لتنفيذ المهام المكلفين بها بأحدث الأساليب الاحترافية.

واختتمت الاحتفالية بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين، وحضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي الشركة الفرنسية.