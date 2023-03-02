الحياة الآن.. مباشر: تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المنيا بـ23 مليار جنيه

استعرضت فضائية الحياة جانبا من الاستعدادات للافتتحات المقرر أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مشروعات مبادرة حياة كريمة، والمشروعات القومية بمحافظة المنيا.

خمس مراكز تستفيد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدير بالذكر أن المنيا تتضمن 192 قرية و757 تابعا بخمس مراكز تستفيد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد بلغت تكاليف مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة 23 مليار جنيه، واستفاد من المشروعات 400 ألف نسمة من أهالي محافظة المنيا من خلال مشروعات تكافل وكرامة.

25 ألف مشروع صغير

وقد وفرت المبادرة 25 الف مشروع صغير و76 الف فرصة عمل لذوى الهمم بمحافظة المنيا ، مع تأهيل 433 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة الجمعيات الأهلية.