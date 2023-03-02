شبكات طرق ومحاور تنموية بالمنيا بطول 3.9 ألف كيلومتر خلال 8 أعوام

وجهت الدولة جهودها في قطاع الطرق في محافظة المنيا، وأنشأت عدة طرق ومحاور خلال السنوات الثمانية الأخيرة بلغت أطوالها 3.9 ألف كيلومتر، في نقلة نوعية في قطاع الطرق والكباري حدث على أرض الواقع، خلال خطوة عملاقة لتحقيق التنمية في عروس الصعيد وسط مصر، للحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم وتأمين تحركات المزارعين من أبناء شمال الصعيد.

شبكات الطرق المنيا مع المحافظات

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا لـ«الوطن» إن المحافظة تتميز بأنها ترتبط مع المحافظات بشبكة من الطرق، أبرزها الطريق الزراعي مصر - أسوان، والطريق الصحراوي الغربي «القاهرة - أسيوط - المنيا»، والطريق الصحراوي الشرقي من «مدينة المنيا - الشيخ فضل»، وطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وبلغت أطوال الطرق المرصوفة في 2020/2019، نحو 3.9 ألف كيلومتر، كما بلغ عدد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري 29 كوبري عام 2020/2019.

38 مشروعا في المنيا

وأضاف محافظ المنيا أنه جرى تنفيذ عدد 38 مشرو عا بقطاع الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 12.34 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة 2014 - 2022، أبرزها، الطرق الداخلية تنفيذ رصف طرق خلال عامي 2019/2018 و2020/2019 بأطوال 149 كيلومترًا بتكلفة بلغت 245 مليون جنيه، وتنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2021/2020 باعتمادات بلغت 210 ملايين جنيه، كما يتم رصف جميع الطرق الداخلية التي تتقاطع مع المحاور الجاري تنفيذها على النيل ومنها الطرق التي تتقاطع مع محور سمالوط، كما تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 244 لسنة 2020، باعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.