كيف تغيرت صورة المنيا خلال 8 سنوات؟.. طفرة عمرانية بتكلفة 4 مليارات جنيه

في كتابة «تخليص الأبريز في تلخيص باريز»، قال العلامة رفاعة الطهطاوي إنّ مصر لو تُعهدت وتوفر لها أدوات العمران، لكانت سلطان المدن ورئيسة بلاد الدنيا، راميا إلى أهمية حسن استغلال الموارد وتوظيفها.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «8 سنوات من الإنجازات»، فإنَّ شعب مصر الذي قاد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، انطلاقا من دفاعه عن الحرية والعدالة الاجتماعية، وتمسكا بهويته، قادر على بناء وطن يحلم به.

أبرز ملامح التنمية الشاملة في المنيا خلال 8 سنوات

وتهتم الدولة بأبناء الأقاليم والمحافظات، خاصةً الوجه القبلي الذي ظل لسنوات بعيدا عن التنمية الشاملة، وبدأت توضع خططا للاهتمام بمحافظاته خلال السنوات الـ8 الأخيرة، ومن بينها المنيا التي تستعرض «الوطن» أبرز مشروعاتها في أرقام.

وأكدت أبرز المؤشرات بالتقرير، على اهتمام الدولة بالتعليم والصحة ومجالات تنمية الانسان بمحافظة المنيا، إذ تم إضافة 9 كليات جديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2022، كما أنَّ نسبة الإناث الملتحقات بمرحلة التعليم العالي بما فيها طالبات الأزهر، بلغت 59.34%، لتوفير كوادر بشرية علمية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما بلغ إجمالي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة حوالي 373,5 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، فيما استحوذت استثمارات «التعليم العالي» للمحافظة على 698 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير، فإنَّ هناك عدد 13 مكتبة عامة ومتخصصة وأكاديمية منتشرة بأنحاء وربوع محافظة المنيا، و15 قصر وبيت ثقافة حتى عام 2021.

ووفقا لمؤشرات القوى العاملة للمحافظة لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، سجل معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 إلى 64 عام نحو 3.3%، بأعداد بلغت 54.8 ألف عاطل مقابل 1,6 مليون مشتغل.

6 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

كما تهتم الدولة بمشروعات الاسكان والبنية التحتية للمحافظة، وبلغ حجم استثمارات بناء وحدات إسكان اجتماعي حوالي 4,34 مليار جنيه حتى عام 2021، فيما أنفقت الدولة 6,1 مليار جنيه على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

2 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مجال التعليم

وبلغ إجمالي استثمارات التعليم العالي، 2,1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022، فيما استحوذت مشروعات الطرق والنقل خلال نفس الفترة على 12,8 مليار جنيه، و«الكهرباء» على 4,7 مليار جنيه، و«التضامن الاجتماعي» على 6,2 مليار جنيه.

تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الصحية وصحة المواطن المصري، وتحرص على تلقيه الخدمات والرعاية الكاملة، حيث أنفقت 2,1 مليار جنيه على 101 مشروع صحي بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، وفقا لبيانات صادرة عن مجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، شملت مشروعات الدولة الصحية بالمنيا تطوير شامل لمستشفى دير مواس بتكلفة 239 مليون جنيه، وتطوير مبنى بمركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه والانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الصدر بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتابع مجلس الوزراء، أنَّه جاري تطوير عدة مستشفيات بالمنيا، أهمها مستشفيات «مطاي المركزي» بتكلفة 283,3 مليون جنيه، و«بني مزار» المركزي بتكلفة 336,5 مليون جنيه و«العدوة» بـ 284,2 مليون جنيه، وجاري تطوير مستشفى المنيا مرحليا باستثمارات 113 مليون جنيه، فيما أنه من المتوقع الإنتهاء من عمليات التطوير خلال العام الجاري.

تبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة المنيا حوالي 32.2 ألف كيلومتر، وتضم 9 مراكز و9 مدن و61 وحدة محلية و300 قرية، وتعداد سكانها 6,1 مليون نسمة.

وتعتمد المحافظة على الزراعة كنشاط اقتصادي بجانب السياحة، وأبرز المحاصيل الزراعية التي تنتجها القطن، والقمح، والبصل، وقصب السكر.

كما تهتم بالصناعات، وأبرزها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، كما تم إنشاء العديد من المناطق الصناعية مؤخرا بالمنيا، مثل:

- إنشاء منطقة صناعية بالمطاهرة شرق النيل.

- إنشاء مجمع صناعات صغيرة ومراكز خدمة.