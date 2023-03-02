الفنان أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة مع عائلته.. وابنته: «الحمدلله»

حرص الفنان أحمد زاهر، على أداء مناسك العمرة هو وعائلته وذلك أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت عن هذا الأمر ابنته الفنانة ليلي أحمد زاهر.

أحمد زاهر وعائلته يؤدون مناسك العمرة

وشاركت ليلي أحمد زاهر جمهورها بمجموعة من الصور لها أثناء تأدية مناسك العمرة هي ووالدها الفنان أحمد زاهر، وشقيقتها ملك ووالدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلقت على الصور قائلة: «الحمدلله».

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

يذكر أن الفنانة ليلي أحمد زاهر كانت قد قدمت مؤخرا أولى تجاربها الغنائية من خلال طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان «كلمة أخيرة» والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تعاونت فيها مع الشاعر محمد حسن وألحان وتوزيع اسلام زكي ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الأن الى 2 مليون مشاهدة.

أما الفنان أحمد زاهر فكانت آخر الأعمال التي قدمها مسلسل «سوشيال» والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ميرنا نور الدين وشاهين وفرح الزاهد وجيهان خليل وتامر فرج وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج رؤوف عبد العزيز.