ليلى أحمد زاهر تطرح أولى أغنياتها «كلمة أخيرة».. وسط الثلوج والطبيعة الخلابة

طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر، أغنية «كلمة أخيرة» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، رسميًا وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب بـ لبنان بصورة درامية، وسط الثلوج والطبيعة الخلابة تناسباً مع أجواء الشتاء.

تعرف على صناع أغنية كلمة أخيرة

أغنية «كلمة أخيرة» لـ ليلى أحمد زاهر، من كلمات محمد حسن و ألحان و توزيع إسلام زكي و مدير تصوير جلال الزكي، وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة كروم برودكشن معين مطرجي.

ليلى أحمد زاهر تنتظر طرح أغنية مطرح مطروح

على جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم «مطرح مطروح» المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية، هو مسلسل «فى بيتنا روبوت 2»، الذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.