«الصحة»: خدمات مُتخصصة في طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن في 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لمليون و251 ألفا و479 مواطنا بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان بجميع محافظات الجمهورية، خلال يناير الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه جرى تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان بالمجان لـ5 آلاف و289 مواطنا من خلال 14 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة بمحافظة القاهرة، خلال الشهر ذاته، لتقديم خدمات علاجية ذات جودة لجميع الفئات في أماكن إقامتهم.

الخدمات المتخصصة في طب الأسنان

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم عمل تحليل للبيانات المُرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الاحتياجات وتلبيتها، موضحًا أنّه يجري تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج التسجيل الطبي في تخصصات طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأسنان، الى الانتهاء من تدريب 200 طبيب أسنان بمحافظات جنوب سيناء وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة والجيزة، من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها من يوم 1 يناير وحتى يوم 24 فبراير الماضي لرفع كفاءة أطباء الأسنان.

محافظات المنيا وقنا

واضاف أنّه يجرى تدريب 500 طبيب أسنان بمحافظات المنيا وقنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة أطباء الأسنان المهنية بما ينعكس إيجابيا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.