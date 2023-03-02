الجيش الروسي يبدأ هجوما مضادا لصد مسلحي أوكرانيا في «بريانسك»

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا بدء عملية عسكرية، بمشاركة قوات تابعة للجيش، للقضاء على مجموعة أواكرانية تسللت عبر الحدود إلى إحدى القرى في مقاطعة «بريانسك»، وسط أنباء عن احتجاز مجموعة من الرهائن داخل أحد المراكز التجارية في القرية، إضافة إلى قصف أوكراني استهدف مناطق روسية أخرى.

وجاء في بيان لهيئة الأمن أن قوات الأمن الفيدرالي والجيش تتخذ الإجراءات اللازمة لتدمير وتصفية المسلحين الأوكرانيين المتطرفين، الذين انتهكوا حدود الدولة، في منطقة «كليموفسكي» الحدودية، بمقاطعة «بريانسك».

قوات الأمن الروسي تنشر في بريانسك

كما نقلت وسائل إعلام روسية عن مكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الأمن انتشرت في جميع «سوشاني» و«ليوبتشاني»، التابعتين للمقاطعة، دون أن تتوافر تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة، التي اخترقت المنطقة ولا عن عدد الرهائن، مشيراً إلى أن المجموعة الأوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك، وأطلقت النار على السيارات في المنطقة، ما أدى إلى مقتل مواطن، وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية «ليوبتشاني» تسللوا إلى المنطقة، وقالت مصادر إنه بحسب المعلومات الأولية، جرى احتجاز عدة أشخاص داخل متجر بقرية ليوبشاني، ويجرى التحقيق في ملابسات الحادث وهوية الخاطفين.

إسقاط مسيرة أوكرانية واشتعال النار في مبنى سكني

كما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، بتعرض منطقة «كليموفسكي» لهجوم باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، وقال إنه نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية «سوشاني»، دون أن يكشف عما إذا كان هناك خسائر في الأرواح.

وكذلك أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة حدودية أخرى في كورسك، ونقلت عن حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية «تتكينو» الحدودية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، يجري حصرهم.