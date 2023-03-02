سر تخطيط بريطانيا لإبادة القطط.. هل يمكنك تخيل المشهد؟

في الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا، كان الارتباك سيد الموقف، لدرجة دفعت الحكومة البريطانية، إلى دراسة إمكانية إبادة جيمع القطط الأليفة في البلاد، بحسب تصريحات تليفزيونية من جيمس بيثيل وزير الصحة السابق.

هل القطط المنزلية تنقل كورونا؟

قال وزير الصحة البريطاني السابق، إنه لم يكن واضحا في بدايات تفشي الوباء، بأن القطط المنزلية يمكنها نقل فيروس كورونا أم لا، مؤكدا أنه يجب ألا ننسي أن كورونا الذي أصاب عشرات الملايين وشل اقتصاد العالم، ووضعنا في لحظات صعبة لا تنسى، سواء آلام المرض أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو لأصدقاء، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت كانت هناك محاولات لبحث ما إذا كانت الحيوانات المنزلية تنقل المرض أم لا، بحسب «سكاي نيوز».

وأوضح الوزير: «خططنا لمطالبة الناس بإبادة جميع القطط في بريطانيا، ويطرح السؤال نفسه هل يمكنك تخيل ما كان سيحدث إذا فعلت إنجلترا ذلك؟».

تحذيرات الحكومة البريطانية لأصحاب القطط

في ذروة أزمة كورونا، خلال يوليو 2020، أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرات لأصحاب القطط، بعدم تقبيلها، بعد أن أصب الفيروس أول حيوان في البلاد، وكانت أنثي قط سيامي.

وشددت أستاذة علم الفيروسات المقارن في جامعة جلاسكو، مارجريت هوزي، على ضرورة مراعاة النظافة الدقيقة للحيوانات الأليفة، بسبب كثرة التعامل معهم.

نظريات تكشف احتمالية نقل الفيروس

مر أكثر من 3 سنوات على تفشي كورونا، واستطاع العلماء أن يكتسبوا مزيداً من المعرفة عن الفيروس، الذي بدأ يصيب عدداً كبيراً من الحيوانات، خاصة الحيوانات الأليفة.

وكانت من بين النظريات التي لاقت حالة من الانتشار، احتمالية نقل الفيروس إلى البشر عن طريق الحيوانات، والتي كانت تستشهد بما حدث في سوق للحيوانات الحية بمدينة ووهان وسط الصين.