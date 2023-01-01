بعد تخفيف سياسة «صفر كوفيد».. دول عديدة تفرض قيودا على القادمين من الصين

أعلنت العديد من الدول فرض القيود على المسافرين القادمين من الصين، في الوقت الذي قررت فيه بكين تخفيف سياستها الصارمة «صفر كوفيد» للحد من انتشار فيروس كورونا.

الصين ستعيد فتح حدودها بالكامل بدءا من 8 يناير

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل، وستعفي القادمين من الخارج من إجراءات الحجر الصحي، وذلك اعتبارا من يوم 8 يناير الجاري، وفقا لشبكة «بي بي سي».

عدة دول تشترط إجراء اختبار كورونا

أعلنت أستراليا، اليوم، أنه يجب على القادمين من الصين وهونج كونج تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر، اعتبارا من 5 يناير الجاري، وسط إجراءات جديدة للحد من انتشار الموجة الكبيرة من الإصابات في الصين، مضيفة أن هذه الإجراءات ستساعد في حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وحماية نظام الرعاية الصحية لدى البلاد.

كما أعلنت كندا، اليوم، أنه يجب إجراء فحص سلبي لفيروس كورونا على القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو، مضيفة أنه يجب إجراء اختبار كورونا قبل يومين على الأكثر من المغادرة، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد سيستغرق شهرا، وذلك وسط قرارات اتخذتها الحكومة الكندية للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة الوباء.

المغرب يمنع دخول جميع القادمين من الصين اعتبارا من 3 يناير

في حين قررت السلطات المغربية، أمس، منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارا من يوم 3 يناير الجاري، وسط اجراءات لتجنب موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا، أمس، أنه يجب على القادمين من الصين تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 48 ساعة من المغادرة، مضيفة أنها لم تحدد موعدا لبدء الإجراءات، لكنها ستنشر مرسوما حكوميا وتخطر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الإجراء سيستغرق بعض الوقت حتى يتم تنفيذه.

فيما انضمت بريطانيا إلى الدول التي فرضت قيودا على السفر، حيث إنها أعلنت، أمس، أنه اعتبارا من 5 يناير الجاري، سيطلب من القادمين من الصين إجراء اختبار سلبي لكورونا قبل المغادرة، مضيفة أن وكالة الأمن الصحي ستطلق أيضا عملية المراقبة، ستشهد من خلالها اختبار عينة من المسافرين بحثا عن الفيروس عند وصولهم، وذلك بدءا من 8 يناير.

كما قررت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند، فرض اختبار فيروس كورونا على المسافرين القادمين من الصين، وسط إجراءات لمنع انتشار الوباء.