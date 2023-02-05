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تراجع إصابات فيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى 14 ألفا

كتب:

حسن رمضان
06:31 ص | الأحد 05 فبراير 2023
مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، 14 ألفا و18  إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 34 حالة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، رفعت يوم الاثنين الماضي، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في البلاد باستثناء المستشفيات ووسائل النقل العام.

 

كوريا الجنوبية تسجل 22 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد  إلى 30 مليون و257 ألفا و411 حالة.

وسجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 22 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و596 حالة وفاة.

وأمس السبت، سجلت  وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 14 ألفا و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 41 حالة وافدة من الخارج، و 22 حالة وفاة بالعدوى.

 

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