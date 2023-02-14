رسالة عاجلة من «الصحة» للمواطنين بشأن عودة فيروس كورونا مجددا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن فيروس كورونا، وقالت في تقرير رسمي أصدرته منذ قليل، على المواطنين اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض إصابات كورونا، إلا أن الفيروس لم ينته ولم يختف من العالم، انخفاض الإصابات يعنى أن الفيروس في حالة خمول فقط، ومن الممكن أن ينشط مرة أخرى، وعلى المواطنين ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، على المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لدورها في تعزيز الجهاز المناعى للجسم، مشيرة إلى بدء تلقي المواطنين الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لتنشيط الجهاز المناعي للجسم، ضد متحورات فيروس كورونا من وقت إلى آخر، مؤكدة أن متحور كورونا المنتشر في مصر، متحور أوميكرون، وهو سريع الانتشار، لكن أعراضه بسيطة للغاية وتشبه نزلات البرد.

لقاح كورونا المعدل

أضافت الوزارة أن لقاح كورونا المعدل المقرر أن تتسلمه مصر خلال أيام، مخصص لمواجهة متحور أوميكرون، وهو المتحور الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وعلى المواطنين للحصول عليه، بالحصول على الجرعة الأولى والثانية «الجرعة الكاملة»، لافتة إلى استعدادها لاستقبال شحنات من لقاح كورونا المعدل حتى شهر مارس المقبل.

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا لم تتغير، وهي طبيعية لرد فعل الجهاز المناعي عند دخوله جسم غريب، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.