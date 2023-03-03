محافظ المنيا: العشوائيات تحولت لمساكن كريمة للمواطنين

شهدت محافظة المنيا خلال الـ8 سنوات الأخيرة طفرة ونهضة، بالقضاء على العشوائيات التي تحولت إلى مساكن كريمة للمواطنين، بعد عقود من انعدام الخدمات والعيش بمساكن غير آدمية، وفقا لتصريح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال «القاضي» في تصريحات لـ«الوطن» أن القضاء على العشوائيات كان حلمًا راود قاطنيها، حتى أصبح واقعًا، ونفذت الدولة العديد من المشروعات بها.

تحويل عشش محفوظ لروضة محفوظ

أضاف أن المناطق العشوائية التى تم تطويرها وتحويلها لسكن كريم بمحافظة المنيا تشمل، عشش محفوظ التي تحولت إلى روضة محفوظ وأنشىء بها 859 وحدة سكنية، وفرت سكن أمن لـ4،5 ألف نسمة فضلًا عن 192 محلًا تجاريًا وفرت مشروعات تجارية لقاطني الروضة.

تطوير أبو هلال وإنشاء 218 وحدة سكنية

وتابع أن تم تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيلها، وتنفيذ 10 عمارات سكنية بإجمالي 218 وحدة سكنية وإقامة شبكة مرافق كاملة بها.

إعلان المنيا محافظة خالية من المناطق غير الآمنة

وكشف محافظ المنيا عن الإعلان عن محافظة المنيا خالية من المناطق غير الآمنة بعد أن بلغ عددها من قبل 9 مناطق.