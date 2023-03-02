مواعيد قطارات «المنيا - القاهرة» الإسباني المكيفة والـVIP

مواعيد قطارات المنيا القاهرة، يتطلع البعض إلى معرفتها خاصة راغبي السفر، قبل الخروج من المنزل، من أجل معرفة الميعاد المناسب، ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» مواعيد قطارات المنيا القاهرة المكيفة والمميزة.

قطارات المنيا القاهرة الإسباني المكيفة

- قطار رقم 871 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 05:50 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 09:20 صباحا.

- قطار رقم 997 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 06:30 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 09:50 صباحا.

- قطار رقم 89 توربيني - خدمة خاصة، مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 07:40 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 11:00مساء.

- قطار رقم 989 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 08:25 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

- قطار رقم 971 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 09:20 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 01:05 ظهرا.

- قطار رقم 991 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 10:35 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 02:15 ظهرا.

- قطار رقم 987 إكسبريس إسباني، مقرر قيامه محطة المنيا الساعة 12:20 بعد الظهر ويصل إلى القاهرة الساعة 03:35 عصرا.

- قطار رقم 891 إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 02:30 عصرا ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 مساء.

- قطار رقم 2013 إكسبريس إسباني، مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 11:59 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 03:05 صباحا.

- قطار إكسبريس إسباني مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 06:25 مساءا ويصل الي القاهرة الساعة 08:40 مساءا.

مواعيد قطارات المنيا القاهرة VIP

- قطار رقم 981 خدمة خاصة مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 04:25 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 07:35عصرا.

- قطار رقم 2007 خدمة خاصة مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 1:05 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 04:05 صباحا.

- قطار رقم 977 خدمة خاصة مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 01:55 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 05:00 صباحا.

- قطار رقم 935 خدمات خاصة مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 07:00 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 10:05 مساء.

- قطار رقم 979 خدمات خاصة مقرر قيامه من محطة المنيا الساعة 05:20 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 09:20 مساء.