الرئيس السيسي يقبل رأس والدة شهيد.. ويؤكد: «أتشرف بيكي»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تناوله الإفطار مع أهالي قرية المعصرة بمحافظة المنيا، على تقبيل رأس والدة أحد الشهداء.

وقال الرئيس السيسي، خلال تناول الإفطار: «أختي اللى قالت أنا والدة شهيدة، عاوز أقولك إن الاستقرار اللي حصل ده تمنه ولاد كتير من ولاد مصر، وبنات كمان من بنات مصر، وأنتم شوفتم المنيا، من دفع ثمن الاستقرار ليس الإرادة، وإنما كل أسرة مصرية، زي أختي التي قدمت ابنها، ولم يعرفها أحد، وأنا أتشرف بكِ، مهما كرمنا يكون قليلا، وربنا يديكي العافية والصحة ويصبرك ويراضيكي».