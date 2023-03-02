أهالي قرية المنيا يستقبلون السيسي بـ«الزغاريد»: ربنا يحفظك لمصر يا ريّس
12:39 م | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
استقبل أهالي قرية المعصرة، الرئيسَ عبدالفتاح السيسي، في محافظة المنيا، خلال تناول الإفطار، بالزغاريد والترحاب، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز».
ورحب أحد المواطنين، بالرئيس السيسي، قائلا: «أهلا وسهلا بالرئيس في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، حفظك الله لمصر»، وعقّب الرئيس: «استقبالكم يسعدني ويشرفني».
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد باستقبال أهل المنيا له وبالعبارات الصادقة النابعة من قلوبهم، متابعا «كلامكم حاجة تشرف وتفرح ، واحدى السيدات من المعصرة
وسألت إحدى السيدات، الرئيس، إن كانت هذه هي الزيارة الأول له إلى محافظة المنيا، فأجابها، أنّه يتمنى زيارة جميع المحافظات والتواصل مع سكانها، قائلا: «أنا بحب الناس وزي الناس وزيكم كده، أنا معاكم وربنا يجبر بخاطركم».