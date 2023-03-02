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السيسي: الدولة تحاول التخفيف على المواطنين بإجراءات للحماية الاجتماعية

كتب:

محمد أيمن سالم - شريف سليمان
12:54 م | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر متماسكة، والدولة تحاول التخفيف على مواطنيها قدر الإمكان، عن طريق إجراءات للحماية الاجتماعية، متابعا: «طول ما إحنا بخير وسلام وأمان بنحمد ربنا ونشكره». وذلك وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته لافتتاح مشروعات تنموية في المنيا، موجّها حديثه للمواطنين: «سعدت وتشرّفت بكم، مصر قائمة بكم، وبفضل الله تتحرك نحو الأمام»، مؤكدا أنّ الدولة بحاجة للإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تنمية.

وقالت إحدى السيدات الحضور في الجولة، والتي تعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني، وتدعى «فاطمة»، إنّ المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة ناجحة بطريقة رائعة جدا، والتحالف الوطني نفذ أعمالا رائعة على أرض الواقع.

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