السيسي للمشاركين في «كابيتانو مصر»: بالتمرين والعزيمة والإصرار هتوصلوا للعالم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، عددا من المشاركين في برنامج الكابيتانو، وقال لهم: «عاوزكم تحبوا بعضكم وبالعزيمة والإصرار والتمرين هتوصلوا للعالم»، وردد الرئيس شعار كابيتانو، كما وقع على كرة أحد اللاعبين.

والتقت صورا تذكارية مع الأطفال المشاركين في البرنامج الشهير «كابيتانو» لاكتشاف المواهب الرياضية.