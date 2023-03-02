السيسي للمشاركين في «كابيتانو مصر»: بالتمرين والعزيمة والإصرار هتوصلوا للعالم
كتب:
محمد أيمن سالم
01:37 م | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المشاركين في كابيتانو
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، عددا من المشاركين في برنامج الكابيتانو، وقال لهم: «عاوزكم تحبوا بعضكم وبالعزيمة والإصرار والتمرين هتوصلوا للعالم»، وردد الرئيس شعار كابيتانو، كما وقع على كرة أحد اللاعبين.
والتقت صورا تذكارية مع الأطفال المشاركين في البرنامج الشهير «كابيتانو» لاكتشاف المواهب الرياضية.