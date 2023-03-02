22 مدرسة للمتفوقين على مستوى الجمهورية.. والرئيس السيسي يزور إحداها في المنيا

التعليم وجودته ليست فقط قضية أمن قومي، بل بوابة العبور الآمن خلال القرن الحادي والعشرين، من خلال «تأهيل مواطنين» يَتَسِمُون بالابتكار والإبداع، والتميز في استشعار توجهات العصر الحديث، والقدرة على مجابهة تحدياته، فضلاً عن قدرتهم على تحقيق التنافسية والفاعلية محلياً وعالمياً، وهو ما توليه الدولة الاهتمام الأكبر وهو ما تجلى في زيارة الرئيس السيسي اليوم لمدارس المتفوقين على هامش زيارته للمنيا لافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية.

وتعتبر «فئة المتفوقين والنابغين دراسياً» هي قاطرة التقدم للأمة والثروة الحقيقية لمستقبلها، والتي تحتاج لبذل الكثير من الجهد من أجل تنمية قدراتها، ومهاراتها، وتوجيه المواهب للطريق الصحيح، من أجل خدمة الوطن.

مــدارس STEM للمتفوقين

– مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي مجموعة مدارس «داخلية» ثانوية حكومية في جمهورية مصر العربية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

– أنشأت مدارس STEM بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي.

– تنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

– بدأت فكرة المدارس كمنحة أمريكية ضمن مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» لرعاية الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم في مصر.

– كانت البداية سنة 2011 بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنين» بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأول مدرسة «بنات» تم إنشاؤها في المعادي عام 2012، وفي عام 2015 / 2016 تم التوسع بإنشاء سبع مدارس بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 19 مدرسة في عدة مدن ومحافظات مصرية، ومع افتتاح عدد من الفروع هذا الفصل الدراسي يصل إجمالي عدد الفروع إلى 22 فرع على مستوى الجمهورية.

– مدة الدراسة ثلاثة سنوات، والإقامة الداخلية اجباريًا.

– تراعي مدارس STEM في مناهجها تغطية الموضوعات التي تدرس في مدارس الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطالب في الفصل الواحد عن 25 طالب.

– يحصل خريجي مدارس STEM على شهادة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.

– يتم تأسيس مــدارس STEM للمتفوقين بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة، فهي تضم فصول دراسية، ومعامل كيماء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

– المصروفات: مصروفاتها لطالب المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويًا، ولطالب المدارس الخاصة والدولية 31 ألف جنيه، ولطالب المدارس الخاصة الذين تقل مصروفاتهم عن 30 ألف جنيه، مبلغ مساوي لما يسددونه للمدارس المقيدين بها.

– الشهادة النهائية: تمنح في النهاية الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا، وتتيح لخريجيها الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية في مصر، وللخريجين شريحة خاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة.

– الكليات التي سوف يلتحق بها الطالب خريج مدارس STEM»» هي كليات علمية فقط مثل الطب والصيدلة والهندسة الحاسبات والعلوم وبحسب مجموع الطالب.

– توجد مدارس ستيم في محافظات أسيوط وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.

نظام التعليم بمدارس المتفوقين

– جوهر التعلم في مدارس المتفوقين هو Capstone، حيث يطبق الطالب جميع المعارف المكتسبة لحل مشكلة واحدة من تحديات مصر الكبرى، وفقًا لـ «عمليات التصميم الهندسي EDP».

يُطلب من الطلاب في كل فصل دراسي تصميم نموذج أولي لحلهم بناءً على متطلبات وقواعد محددة، إلى جانب ذلك، دوريات التفكير المنتظم.

الأهداف الأساسية

– نشر نظام تعليم تعليمي حديث «STEM» في المدارس المصرية.

– رعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم.

– تدريس المناهج المتطورة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

– تطوير استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية.

– تحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

– فتح المجال أمام القدرة الكاملة الإبداعية للطلاب.

المهارات الأساسية الضرورية لسوق العمل والتي يكتسبها طالب مدارس المتفوقين.

– حل المشاكل.

– إِبداع.

– العمل بروح الفريق الواحد.

– التفكير المستقل.

– مبادرة.

– تواصل.

– محو الأمية الرقمية.

مميزات خريجي مدارس المتفوقين STEM

تظهر أهمية هذا النوع من المدارس لقدرتها على تأهيل وإعداد خريجين بمواصفات تتناسب مع المؤهلات المطلوبة حالياً لسوق العمل، وذلك حيث:

– 75 % من بين جميع الوظائف الجديدة سوف تتطلب مهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

– 90 %من الوظائف ستحتاج إلى مهارات رقمية في السنتين إلى الخمس سنوات القادمة.

– 50 %من الوظائف الحالية التي تعاني من نقص في المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما يتوقع أصحاب العمل حاجتهم إلى زيادة المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

إنجازات مدارس المتفوقين STEM

– حصل عدد كبير من طلاب هذه المدارس على جوائز عالمية أبرزهم الطالبة ياسمين يحي مصطفى التي حصلت على المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، لاختراعها جهاز «القوة

الكامنة في قش الأرز»، الذي يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قش الأرز، وتوليد أنواع مختلفة من الطاقة.

– حصلت فاطمة علي البنا على المركز الرابع على مستوى العالم «ايسف 2021».

– حصل كلاً من الطالب عبد الله عفيفي والطالب أدم ياسر على المركز الرابع على مستوى العالم «ايسف 2021».

– فوز مصر على مستوي أفريقيا والشرق الأوسط في تحدي IoT بالإمارات.

فوز مدرسة العبور ومدرسة الدقهلية كأفضل مدارس في تحدى الجدول الدوري على مستوى العالم 2021.

شروط الالتحاق بمدارس STEM للمتفوقين

– ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر عن سبعة عشر عامًا.

– أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية.

– يشترط للالتحاق بها حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على نسبة 98% والدرجة النهائية في مادة من ثلاثة مواد «العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية»، أو 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد الثالثة، وألا يكون الطالب قد رسب في أي سنة دراسية سابقة.

– كما تقبل مدارس ستيم الطلاب الحاصلين على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، ولو لم يكن مستوفي لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادة أو مادتني.

– التقديم والالتحاق؛ يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وهو عبارة عن جزأين: الأول هو تقديم إلكتروني للطلاب الذين يحق لهم التقدم مع كتابة ترتيب الرغبات ويتمّ طباعة استمارة التقدم، والجزء الثاني تقديم ورقي في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الإعدادية.

– يشترط النجاح في اختبار القبول الذي يتكون من 4 محاور، وهي رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، حيث يكون التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

– اجتياز الطالب المتقدم للكشف الطبي واختبارات قياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.

– وتم قبول إجمالي عدد 1990 طالباً وطالبة، في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسى 2022/2023، بعدد 1000 طالب في 15 مدرسة بنين، و990 طالبة في 14 مدرسة بنات.

مدرسة STEM بالمنيا

تتواجد المدرسة، داخل مدينة المنيا الجديدة، وتضم 104 طالباً، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومباني لإقامة لكلا من الطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على الأنظمة العالمية.

إنجازات STEM بالمنيا

– صهيب عامر من أفضل 100 طالب علي مستوي العالم في علوم الأعصاب والاختراعات يستخدم ثاني أكسيد الكربون في تصنيع مواد البناء.

– حصول الطالب كيرلس طلعت علي المركز الأول في معسكر SIEMENS ومشاركته في مؤتمر المناخ بمشروعه «عيش بنقاء».

– مشاركة طلاب المدرسة في المعرض المحلي للعلوم والهندسة 2023 ISEF وتأهل الطالب زياد نصر للمعرض الجمهوري بمشروع الحنجرة الميكانيكية Miraclarynx.

– قبول الطالب زياد السيد فؤاد بالصف الثالث لجامعة Rochester بولاية Minnesota الأمريكية، لدراسة علوم الحاسب في منحة كاملة بالجامعة.

– قبول الطالب عمرو خالد ببرنامج ALA بدولة جنوب أفريقيا من بين 10 طلاب فقط على مستوي الجمهورية بدعم كامل وسيسافر الطالب في يونيو 2023 إلى جوهانسربج.

– تصعيد فكرة فريق الطالب «همام محمد جابر - محمد

أحمد ربيع - مصطفي ياسر عبد الفتاح» ومعهم أحمد سالم مشرفا في الجولة النهائية في مسابقة Prize Earth من بين أكثر من 50 فريق.

إنجازات اتحاد الطلاب STEM بالمنيا

– المشاركة في مبادرة «احتضر للأخضر».

– المشاركة في مبادرة «أمسك عليك لسانك».

– المشاركة في مبادرة «SIYP».

– المشاركة في مبادرة «قادرون باختلاف».

أنشطة مدرسة STEM بالمنيا

– الرياضة.

– الفن.

– المكتبة.

– الموسيقي.

– الفصول.

– المعامل.

- Fab lab.

– العمل الجماعي.

– المشاريع.