رابط نتيجة مدارس المتفوقين STEM.. اعرف مجموعك

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة مدارس المتفوقين المعروفة باسم «STEM، للعام الدراسي 2022/2023، لذا بدأ العديد من الأشخاص والطلاب المتقدمين للالتحاق بتلك المدارس في البحث عن رابط النتيجة.

وازداد البحث كثيرا خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب عن رابط نتيجة مدارس المتفوقين لمعرفة مجموعهم وقبولهم للالتحاق بتلك المدارس أو رفضهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة مدارس المتفوقين، والذي خصصته وزارة التربية والتعليم تيسيرا على الطلاب.

رابط نتيجة مدارس المتفوقين

ويمكن معرفة النتيجة، من خلال رابط نتيجة مدارس المتفوقين.

- الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس.

- كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

- تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- تحديد التخصص الراغب في دراسته.

- الضغط على كلمة «استعلام» لتظهر النتيجة بالفعل.

«التعليم» تعلن نتيجة مدارس المتفوقين

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجرى إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعدما جرى الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان لها.

وجرى اختيار الطلاب المقبولين المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم بالمدارس، وفقًا للأماكن المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب، وهي:

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنين»: عدد 15 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنات»، عدد 14 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

- مدرسة المتفوقين بعين شمس، وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبًا.