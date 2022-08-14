مزايا برنامج بكالوريوس العلوم والتربية بجامعة المنيا.. تخريج مدرس «stem»

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا، إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية 2022 - 2023.

برنامج بكالوريوس العلوم والتربية في خمس جامعات

وبرنامج بكالوريوس العلوم والتربية في جامعة المنيا من البرامج الخاصة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة والدراسة باللغة الإنجليزية، وتم إطلاقه العام الماضي بالقرار رقم 3968 بتاريخ 31 أغسطس 2021، وهو في خمس جامعات حكومية فقط علي مستوى الجمهورية بينها جامعة المنيا.

مزايا برنامج بكالوريوس العلوم والتربية

وتشمل مزايا برنامج بكالوريوس العلوم والتربية، حصول الطالب عند التخرج علي شهادة البكالوريوس من كلية التربية وهي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بالقرار 176 بتاريخ 13 مارس 2018، وبعد التخرج يكون الطالب معلم «stem»، وهو تخصص نادر في مصر، ويكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية.

وتم إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم والتربية، العام الجاري في جامعة المنيا، تحت إشراف الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، ونائبه الدكتور عصام فرحات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية والدكتور أدريس سلطان وكيل الكلية، والدكتورة داليا علي منسق برامج «stem» لمرحلة البكالوريوس.

وواصل مكتب التنسيق الفرعي للقبول بالجامعات بالمنيا، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لعام 2022، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولي طبقاً للإعلان عن عدد أيام التسجيل والحد الأدنى للمرحلة الذي أقرته وزارة التعليم العالي من خلال الموقع الرسمي لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.