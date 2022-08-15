التعليم تكشف موعد اختبارات مدارس STEM والمتفوقين للطلاب المتخلفين عن تأديتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواعيد المحددة للسماح للطلاب المتخلفين عن أداء اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، لأداء الامتحانات.

موعد اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم، الأربعاء 17 أغسطس 2022، موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

كما حددت الوزارة يوم الخميس 18 أغسطس 2022 موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

وأشارت الوزارة إلى تمكين الطلاب المشار إليهم عاليه بأداء الامتحان، وهم المستوفون لمستندات التقدم فقط ولهم بطاقات تحقيق شخصية لدى رؤساء اللجان.

إجراءات مشددة ضد كورونا خلال اختبارات مدارس المتفوقين

وأكدت أنه يمكن للطلاب الذين لم يستوفوا أوراقهم أن يتقدموا بمستنداتهم للإدارة العامة للامتحانات قبل بدء امتحانات التخلفات، لتمكينهم من أداء الامتحان وأخذ بطاقة تحقيق الشخصية، حيث تعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من كورونا.