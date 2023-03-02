الحياة الآن.. بث مباشر: 9 كليات جديدة بالمنيا لتوفير كوادر لتلبية احتياجات المحافظة

استعرضت فضائية الحياة جانبا من الإنجازات التي قامت بها المنيا لتوفير فرص تعليمية مناسبة تغطي احتياجات المحافظة من الكوادر، وتضمن إنشاء 9 كليات جديدة في المنيا؛ لتوفير كوادر لتلبية احتياجات المحافظة، و20.3% من إجمالي استثمارات المحافظة موجهة لقطاع التعليم.

مشرروعات التعليم العالي والبحث العملي

ووصلت تكلفة مشرروعات التعليم العالي والبحث العملي بالمنيا إلى مايقرب من 2.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 مشروعا بقطاع التعليم العالي في المنيا بتكلفة 975 مليون جنيها، و4 مشروعات يجرى العمل عليها في القطاع بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وأنشأت جامعة المنيا الجديدة على مساحة 41 فدانا لتكون امتداد للجامعة الأم.