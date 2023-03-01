«التعليم العالي»: ختام فعاليات برنامج إعداد القادة العام للفتيات

اختتمت فعاليات برنامج إعداد القادة العام للفتيات، الذي عُقد بعنوان «تكافؤ الفرص.. تحت شعار هن»، بمشاركة أكثر من 200 طالبة من الكليات التكنولوجية، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 25-28 فبراير 2023، وتحت إشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة.

مُحاربة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة

وتضمن البرنامج التدريبي، عقد الجلسة الافتتاحية والعديد من المحاضرات، بينها محاضرة حول التغذية والصحة الإنجابية، وتم مناقشة الممارسات الضارة في المجتمع التي تؤثر على الصحة الإنجابية مثل ختان الإناث والزواج المُبكر وزواج الأقارب، والتغذية الصحية، والتحدث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، وكذلك محاضرة عن الإعلام الموجه ودوره في التأثير على الأمن القومي والحديث حول ما يُمثله الإعلام كقوة مصر الناعمة، وكذلك مُحاربة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة وتصحيح القيم الدخيلة على مجتمعنا المصري.

دور المرأة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والقيادة

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرة عن دور المجلس القومي للمرأة بعنوان «القضايا والمواجهة»، وتمت مناقشة دور المرأة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والقيادة، وإلقاء الضوء على النماذج المُشرفة من النساء، وكذلك محاضرة عن فن القيادة وتناولت مفهوم القيادة وصفات القائد الجيد، وقوانين قيادة البشر، وأيضًا توضيح نظريات القيادة، والأمور التي تساعد على التغيير المنشود وتتمثل في الوضوح والشفافية، واستثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعي، وكذلك تقديم محاضرة بعنوان «الطلاق قضية مجتمعية الأسباب.. التداعيات»، وتم الحديث عن أسس اختيار شريك الحياة، وأسباب الطلاق وآثاره

مفهوم حديث وعصري يتلاءم مع احتياجات الطلاب الذهنية

واختتمت محاضرات البرنامج التدريبي بمحاضرة بعنوان «الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المُتطرفة»، وتناولت العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطلاب الذهنية ومُتطلبات العصر الحديث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لبناء قادة على قدر تحمل المسؤولية، للمُساهمة في الارتقاء بمجتمعهم وبلادهم.

وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبي، أقيم برنامج «عباقرة القادة» والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب من جميع الكليات المُشاركة، وفاز فيها العديد من الطلاب بمراكز مختلفة.

تدعيم روح الانتماء للوطن

وأكد د كريم همام مدير معهد إعداد القادة على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتنمية قدراتهن من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم هذا البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى اهتمام المعهد على إقامة البرامج التدريبية التي تساهم في التوعية بكل قضايا المجتمع، والمساهمة في زيادة حصيلة الوعي الثقافي من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتُسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب، تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الاصيلة للشعب المصري ومواجهة الأفكار المُتطرفة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تراود أفكار الشباب وتدعيم روح الانتماء للوطن.