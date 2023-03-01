«التعليم العالي»: لم نرصد زلازل في القاهرة.. والاهتزازات سببها أعمال إنشائية

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ ما تردد بشأن تسجيل زلزال فجر اليوم في القاهرة الكبرى، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنّ الجهات المختصة التابعة لها، تلقت عدة تقارير من مواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى، وجرى رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، ولم يتم تسجيل أي زلازل في المنطقة.

وأضاف الوزارة في بيان عنها صادر قبل قليل: «ولذلك لا يوجد داعٍ للقلق بشأن الاهتزازات التي قد تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة. ومع ذلك، يجب على المسؤولين عن هذه الأعمال الإنشائية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة».

وواصلت: «وفي حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية، ونرجو من الجميع البقاء على اتصال معنا للحصول على أي معلومات إضافية».