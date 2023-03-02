«التعليم العالي»: تعاون علمي وبحثي بين القومي للبحوث وبيلاروسيا

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التعاون والتنسيق بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في مصر، ونظيرتها من المؤسسات والمراكز البحثية الأجنبية ذات المكانة المتميزة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية الدور البحثي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز مسيرة البحث العلمي

وفي هذا الإطار، التقى د.حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث سيرچي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والبروفيسور سيرجى شيزيك النائب الأول لرئيس أكاديمية بيلاروسيا الوطنية للعلوم، والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات البحثية، ونشر ثقافة التميز العلمي محليًا ودوليًا، بحضور د. ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من عمداء المعاهد البحثية بالمركز القومي للبحوث.

وأشار د. درويش إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز القومي للبحوث والجانب البيلاروسي، فضلًا عن تعزيز مسيرة البحث العلمي في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية المتميزة على مستوى العالم بما يعود بالنفع على مسيرة البحث العلمي في مصر.

ومن جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة المركز القومي للبحوث، والتعرف على أنشطته وأبحاثه، مؤكدين أهمية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين؛ بهدف تحقيق نهضة شاملة.

عرض فيلم وثائقي عن المركز القومي للبحوث

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم وثائقي عن المركز القومي للبحوث ونشأته وتاريخه، وما يضمه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة تشمل 14 معهدًا بحثيًا، تضم 109 قسمًا و6 مراكز للتميز.