محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان ويوجه بمتابعة الأسواق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلاً رمضان»، بمدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، اليوم الخميس، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، حيث يضم المعرض 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، كما يحتوي علي كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان، وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والاسماك، بأسعار مخفضة.

توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة

واطمأن المحافظ، على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجّهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى، كما كلّف المحافظ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضاً بمدن ومراكز المحافظة، «كفر الشيخ، وسيدي سالم، وسيدي غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، وبيلا»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأعطى «نور الدين»، تعليماته، بحُسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجّه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشنّ حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة

وطالب «نور الدين» بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجّه رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.