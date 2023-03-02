مدبولي: نستطلع آراء المواطن في المشروعات التنموية للتأكد من رضاه عنها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة حريصة على استطلاع آراء المواطن في المشروعات التنموية المقدّمة له، لمعرفة مدى رضاه عنها، ما يؤكد أنّ الدولة مهتمّة بقياس مستوى رضا المواطن، لافتا إلى ارتفاع نسبة رضا المواطن عن مستوى التعليم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا، أنّ الدولة تعمل على 3 محاور رئيسية، وهي «التنمية البشرية» لتنمية الإنسان، و«التنمية الاقتصادية» لتوفير فرص عمل للشباب، و«التنمية المجتمعية» لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ بناء الإنسان تم من خلال التركيز على زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها، وهو ما تمّ بمقدار 18% في التعليم العادي، و22% في التعليم الفني، وانعكس ذلك على انخفاض نسبة التسرب في التعليم الابتدائي من 1% إلى 0.2%.

ولفت مدبولي، إلى أنّ الدولة تركز على نوعية التعليم وليس عدد المدارس فقط، حيث افتتح الرئيس السيسي مدرسة المتفوقين في المنيا، ولدينا مدارس يابانية متميزة في التعليم الأساسي في كل مراكز المنيا، متابعا: «الطالب صهيب عامر من مدرسة المتفوقين كان من أفضل 100 طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات، وحصل على جائزة من منظمة (يونيسيف) منذ شهرين».