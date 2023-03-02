مدبولي: وفرنا 285 ألف وظيفة لأبناء المنيا.. وافتتاح مصنع لتدوير المخلفات الصلبة قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تستعد لافتتاح مشروع كبير، عبارة عن مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في مركز ملوى بالمنيا، لافتا إلى أنّ الدولة أنشأت مركزا لخدمة المستثمرين في المنيا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا، أنّه جرى تمويل 225 ألف مشروع بـ3.7 مليار جنيه، وفرت 285 ألف فرصة عمل، فضلا عن منح ومساهمة المجتمع المدني لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ إنشاء مشروع شارع مصر على كورنيش النيل في المنيا، جاء بهدف توفير فرص عمل حضارية للشباب، موضحا أنّ المنيا واحدة من المحافظات التي تشهد مشروعات الاستصلاح الزراعي، والمستهدف في المنيا الوصول إلى مليون فدان جديدة، بينها نحو 800 ألف فدان غرب المنيا ومناطق الاستصلاح في غرب ملوى.

واستعرض مدبولي، جانبا من المشروعات المقامة على الأراضي المستصلحة، من إجمالي 181 ألف فدان مرتبطين بمصنع القنال للسكر، ومشروع الثروة الحيوانية بغرب غرب المنيا، وهو نموذج لزيادة حجم الماشية وحجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري، وتضاعفت من 1.4 مليار إلى 3.4 مليار لخدمة قطاع الزراعة والاستصطلاح الزراعي.