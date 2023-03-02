«الحياة الآن».. مباشر: تطوير التعليم في المنيا ذراع الدولة لخلق أجيال مبدعة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير التعليم في المنيا.. ذراع الدولة لخلق أجيال جديدة مبدعة»، إذ تم إنشاء 14 معهدا أزهريا جديدا بإجمالي 5996 فصلا دراسيا، ليصبح إجمالي المعاهد الأزهرية بالمحافظة 448 معهدا.

497 مدرسة تم إنشاؤها وتوسعتها وتطويرها منذ 2014

ووفقا لما ذكره التقرير، فإنّهم تمّ إنشاء 497 مدرسة وتوسعتها وتطويرها منذ 2014، ويبلغ إجمالي تكلفة إنشاء وتطوير مدرس المحافظة 2.1 مليار جنيه.

27 مدرسة جارٍ العمل على إنشائها

27 مدرسة جارٍ العمل على إنشائها وتطويرها بتكلفة 160.6 مليون جنيه، كما أفاد التقرير الذي عرضه برنامج الحياة الآن، بأن 14 معهدًا أزهريا تم العمل على إنشائها في المنيا منذ عام 2014.