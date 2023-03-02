السيسي يتفقد مدرسة المتفوقين في المنيا الجديدة ويستمع لعرض عن الإنجازات

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، وشهد عددا من العروض الفنية بالمسرح المدرسي، وفقا لما نقلته قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وقال أحد الطلاب: «مدرستنا تهتم بالطلاب الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا، ونتعلم في stem مهارات كثيرة جدا تنفعنا في سوق العمل، أساسها مبادئ البحث العلمي وعمليات التصميم الهندسي، ومهارات مثل حل المشكلات ومهارات العرض والاختراع والابتكار ومحو الأمية الرقمية».

وأضاف: «هناك إحصائية على مستوى العمل تقول إن نصف الوظائف تعاني من نقص مهاراتنا، و75% من الوظائف بالمستقبل ستكون في حاجة إلى المهارات التي نتعلمها، و90% من الوظائف خلال السنوات الخمسة المقبلة ستتحول من الورقي إلى الرقمي».

وأوضح: «نظام التعليم في stem مختلف عن أي نظام آخر، لأن كل ترم يتكامل بين المادة العلمية والأنشطة، ويكون مرتبطا بتحدٍ من تحديات مصر الكبرى، مثل تقليل التلوث وتغير المناخ، كما أن المدرس لا يكون موجها لكنه مشرفا للمعلومة وهو ما يعلمنا مبادئ البحث العلمي التي تنفعنا في الـcapstone».

وأكد أن الـcapstone جوهر التعليم في المدرسة، وهو عبارة عن مشروع في كل ترم، حيث يتم فيه دمج كل ما جرى دراسته في المادة العلمية والأنشطة في مشروع يحاول حل تحدٍ من تحديات مصر الكبرى.