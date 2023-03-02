كيف تتعامل مع المشاعر السلبية؟.. الهلال الأحمر يوضح الطرق

قال الهلال الأحمر المصري، إن مع زيادة متطلبات الحياة اليومية والتعرض للأحداث المحلية والعالمية، وفي محاولة البعض البعد عن المشاعر السلبية، واللجوء لكتمانها، إلا أنها تظهر فيما بعد على هيئة «نوبات بكاء، صداع، ضيق تنفس، عدم انتظام في ضربات القلب، القولون العصبي وغيرها من الأعراض التي ممكن تظهر نتيجة لشعور معين يتم الإحساس به، وعدم التعامل معه بطريقة صحيحة».

طرق التعبير عن المشاعر وتنظيمها

ولفت الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه للتعبير عن المشاعر، وتنظيمها بطريقة صحيحة من خلال ما يلي:

- ملاحظة المشاعر وتأثيرها على الجسم وطريقة التعبير عن تلك المشاعر، والتعبير عنها بالكتابة أو الرسم أو الكلام مع شخص ثقة، والتدريب على أساليب تهدئ المساعر مثل الاسترخاء والتأمل وأساليب نفسية أخرى متخصصة.

تخصيص جلسات نفسية فردية في عيادات الهلال الأحمر المصري

وأشار الهلال الأحمر المصري، أنه يمكن التواصل مع متخصصين، وحضور جلسات نفسية مع متخصصين عبر الهاتف أو بشكل فعلي في جلسات فردية في عيادة الهلال الأحمر المصري، بمنطقة «زينهم» أيام السبت والاثنين والأربعاء، أو في عيادة المقطم يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.