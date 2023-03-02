رئيس الوزراء: تنفيذ 224 مشروعا لمياه الشرب بإجمالي 5.3 مليار جنيه في المنيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في مجال المرافق كانت مياه الشرب تستحوذ على اهتمام الدولة في محافظة المنيا، وتم تنفيذ 224 مشروعا بإجمالي 5.3 مليار جنيه، وأصبحت المساحات التغطية بالكامل للخدمة 99.4% بعد ما كانت 84%، وكل المتبقي بعض العزب والتوابع الموجودة في بعض القرى التي سيتم استكمالها مع مشروعات حياة كريمة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاحات مشروعات تنموية بمحافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ كل هذا يعكس حجم المشروعات اللي اتنفذت من مشروعات مياه وكمية المياه الصالحة للشرب أصبحت تواكب الزيادة السكانية لـ15 سنة مقبلة.

75 % من أهالي المنيا يعيشون في الريف

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «يبقى تحدي الصرف الصحي، عشان المنيا محافظة ريفية و75% من أهالي المنيا يعيشون في الريف، فمن خلال مبادرة حياة كريمة سنعمل على توصيل الخدمة لتغطي 100% من المحافظة».