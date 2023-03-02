مدبولي: «حياة كريمة» وفرت 81 ألف فرصة عمل في المنيا بـ1.4 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروعات الصغيرة التي وفرتها مبادرة حياة كريمة لسكان محافظة المنيا، أتاحت نحو 81 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ القرى التي لم تصلها المبادرة حتى الآن، طلبوا الدخول إليها لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، أنّ «حياة كريمة» هدفها تحسين حياة المواطنين، وما زال أمامنا شوطا طويلا من العمل خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ الدولة تستهدف تطوير وحدة تطوير طب الأسرة، ومكاتب البريد، ومحطات الصرف الصحي.

وتابع رئيس الوزراء، أنّه جار تطوير محطات السكك الحديدة في المنيا، الرئيسية والداخلية في القرى، إضافة إلى نظم الإشارات، لافتا إلى أنّ السكك الحديدية اصبحت تشهد أحدث الطرق لخدمة أهالي الصعيد، وآخر قطار دخل الخدمة كان «تالجو الإسباني الفاخر»، الذي قدّم أعلى أنواع الخدمات للأهالي والأبناء في القرى.