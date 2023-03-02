مؤتمر للإعلان عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة
كتب:
ضحى محمد
03:01 م | الخميس 02 مارس 2023
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسماعيلية
بدأ المؤتمر الصحفي للدورة الـ 24 من مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بدار الأوبرا المصرية، قبل قليل، للإعلان عن تفاصيل دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقرر عقدها في الفترة من 14 وحتى 20 مارس المقبل.
حضور المؤتمر الصحفي
حضر مؤتمر مهرجان الإسماعيلية، المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير سمير فرج، والناقدة ماجدة موريس، وأداره خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.
التفاصيل
ومن المقرر أن يعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة وعدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.