انطلاق الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وجه المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على دعمها المستمر للثقافة المصرية، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة 23 من المهرجان المقام الآن في قصر ثقافة الإسماعيلية، معلنا انطلاق فعاليات المهرجان، بحضور عدد كبير من السينمائيين ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من النقاد.

وقالت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، إن تاريخ مهرجان الإسماعيلية أصبح عيدا يحتفل به كل السينمائيين الذين اثروا الحياة السينمائية، وأن الأفلام التسجيلية والقصيرة وراءها صناع ربما لم ينالوا ما يستحقون من الشهرة، متابعة: «ولكن هنا نحاول معكم ان نستعيد ذكراهم، من منا لا يتذكر شادي عبد السلام، وعطيات الأبنودي، وصلاح فؤاد التهامي، وصلاح مرعي، ومحمد شعبان، ونبيهة لطفي».

زينب عزيز: أفلام المهرجان بها الكثير من التجريب وحرية التعبير

وأضافت رئيس المركز القومي للسينما في كلمتها بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي، «نعود اليوم ونلتقي بدورة جديدة تتنافس فيها أفلام تحمل بداخل الكثير من التجريب وحرية التعبير».

تفاصيل افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وحضر عدد كبير من صناع السينما والنقاد حفل افتتاح الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية السينمائي، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 23 مارس الجاري، من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمخرجين خالد جلال، وهاني لاشين، وعمر عبد العزيز، وعلي إدريس، والناقد الأمير أباظة، وانتشال التميمي، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية.

وتنطلق غدا عروض الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية والبرامج الموازية، في قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية وسينما «دنيا».