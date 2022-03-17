زينب عزيز: من الإسماعيلية انطلق أول مهرجان للأفلام التسجيلية

قالت زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، إن الإسماعيلية شهدت فعاليات أول مهرجان دولي للسينما التسجيلية في العالم عام 1991، وهو الأمر الذي ساعد على تشكيل الوعي والإدراك للمواطنين، موضحة خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية أن السينما التسجيلية والأفلام والوثائقية يحاول فيها المخرجين رسم صور خيالية، وجمالية ووثائقية، ربما لم تنل شهرة لكننا نحاول بهذا المهرجان تسليط الضوء عنها.

وزيرة الثقافة تعمل على دعم السينما من أجل تشكيل مجتمع مثقف

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مساء اليوم الخميس، الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية الطويلة، والقصيرة بحضور عدد من الفنانين والمخرجين.

وحضر الافتتاح المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، وعددًا من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين.

رئيس المهرجان: وزيرة الثقافة تعمل علي دعم المهرجان

وقال سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، إن وزيرة الثقافة تعمل على دعم السينما من أجل تشكيل مجتمع واعٍ، ومستنير على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن عددًا من الجهات عملت على دعم المهرجان لنجاح إقامته، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ووزارة الآثار.

عرض 4 أفلام في اليوم الافتتاحي

ويعرض المهرجان 4 أفلام قصيرة في الحفل الافتتاحي للمهرجان تتضمن «جزر الهند الغرامية»، من فرنسا و«حاسة اللمس»، من سويسرا و«الشقيقات»، من هولندا وفيلم «تايم كود» من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى ٥٠ دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

ومن المفترض أن يكرم المهرجان احتفالية خاصة للمخرج «خيري بشارة»، تحت عنوان «الإحتفاء بالبدايات»، ضمن فعاليات المهرجان والمقرر إقامتة في الفترة من 17 حتى 22 مارس الجارى.

وقال المخرج سعد هنداوى، إن برنامج «الإحتفاء بالبدايات» يحتفل بالمخرج الكبير خيري بشارة، وتتضمن توقيع الكتاب بعنوان «السينما والواقع»، الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية.