الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان الإسماعيلية (صورة)

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة عن التصميم الجديد لبوستر الدورة الرابعة والعشرين المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023، والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد.

ويعبر اللباد، من خلال التصميم عن التزاوج الفريد ما بين المدينة «المائية» البرتقالية الهادئة سماوية الإضاءة، التي تحتضن النشاط الرفيع السينمائي النوعي، وطيور النورس «الرمز» العالمي للسواحل العامرة الآمنة، وعن خير الماء، وعن آلات العرض السينمائي الكلاسيكية، ببكراتها المعروفة التي تصبح قوارب عائمة، وتتخذ شكل مرابط البواخر والقوارب المنصوبة على الضفاف، في ممرات مائها رقراق، عن المياه التي تربط العالم، وتقرّب ثقافاته، وعن السينما التي تحتفي بفكرة الـ«المشهد».

تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

يذكر أن المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.